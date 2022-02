Concert “Motets aux religieuses dans la musique baroque française” par l’ensemble Musica Spirituale Collégiale Notre-Dame de Poissy Poissy Catégories d’évènement: Poissy

Plain-chant musical et motets des XVIIe & XVIIIe siècle.Oeuvres de H. Du Mont, G.G.Nivers, M.A.Charpentier, N.Clérambault, A. de Villeneuve et H.Madin

libre participation aux frais

Chœur de six femmes accompagné d’instruments baroques Collégiale Notre-Dame de Poissy 8, rue de l’église 78300 POISSY Poissy Yvelines

2022-07-02T21:00:00 2022-07-02T23:00:00

