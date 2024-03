Concert Mosaïque Musicale Malouine et Le Chœur de Dinard Place de l’Eglise Pleudihen-sur-Rance, samedi 20 avril 2024.

Concert Mosaïque Musicale Malouine et Le Chœur de Dinard Place de l’Eglise Pleudihen-sur-Rance Côtes-d’Armor

En janvier 2024, les 80 ans de Sir Karl Jenkins ont été fêtés au Carnegie Hall de New York lors d’un grand concert auquel ont participé, sur scène, douze choristes des deux ensemble vocaux. Ils étaient accompagnés d’Isabelle Ginet-Besnard, cheffe de chœur.

Mosaïque Musicale Malouine et Le Chœur de Dinard se réunissent pour présenter le Stabat Mater du compositeur gallois. Ils sont accompagnés d’un orchestre de 9 musiciens et d’une soliste. Karl Jenkins est un compositeur éclectique venu du jazz-rock.

Créé en 2008 son Stabat Mater associe au poème médiéval, des textes traditionnels en Arabe et même un extrait de l’Epopée de Gilgamesh. On retrouve l’origine orientale des textes dans l’atmosphère et l’écriture musicale de Jenkins.

Une œuvre sensible et étonnante qui mélange harmonies et rythmes des mondes anciens et contemporains.

Sous la direction d’Isabelle Ginet-Besnard

avec orchestre et soliste. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20

Place de l’Eglise Eglise

Pleudihen-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Concert Mosaïque Musicale Malouine et Le Chœur de Dinard Pleudihen-sur-Rance a été mis à jour le 2024-03-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme