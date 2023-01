Concert Mosaic – Cannibale Lisieux Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux

Concert Mosaic – Cannibale Lisieux, 7 avril 2023, Lisieux . Concert Mosaic – Cannibale 13 Boulevard Louis Pasteur Lisieux Calvados

2023-04-07 20:30:00 – 2023-04-07 22:00:00 Lisieux

Calvados Concert Mosaic -Cannibale ( Psychérock Tropical) avec Gogo Juice (Pop / Rock) en première partie. Concert Mosaic -Cannibale ( Psychérock Tropical) avec Gogo Juice (Pop / Rock) en première partie. +33 2 31 32 33 22 Lisieux

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Lisieux Adresse 13 Boulevard Louis Pasteur Lisieux Calvados Ville Lisieux lieuville Lisieux Departement Calvados

Lisieux Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/

Concert Mosaic – Cannibale Lisieux 2023-04-07 was last modified: by Concert Mosaic – Cannibale Lisieux Lisieux 7 avril 2023 13 Boulevard Louis Pasteur Lisieux Calvados Calvados Lisieux

Lisieux Calvados