Concert Morvan Massif Trio Cinéma l’Etoile Château-Chinon (Ville), jeudi 14 mars 2024.

Trio Morvan Massif

Voilà un trio dont la réputation n’est plus à faire. Des reels irlandais aux jigs écossaises en passant par la bourrée 3 temps, ces musiciens se fraient un chemin entre les pierres, les sapins et les falaises, du silence des nuits du Morvan au fracas de la mer d’Irlande.

Morvan Massif propose un répertoire celtique métissé à écouter et à danser…

Pour l’occasion le collectif Morvan Massif invite Sean O’Donnell guitariste chanteur du fameux et mythique groupe Ecossais Battlefield Band,

Seb Lagrange: Accordéon Chromatique

Sean O’Donnell: Guitare et Chant

Gael Rutkowski: Cornemuses

Buvette sur place 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 20:00:00

fin : 2024-03-14 23:30:00

Cinéma l’Etoile 17 rue des Fossés

Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté morvanfestirencontres@outlook.com

