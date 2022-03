Concert Morvan Massif Arleuf, 18 mars 2022, Arleuf.

Concert Morvan Massif Arleuf

2022-03-18 – 2022-03-18

Arleuf Nièvre Arleuf

Morvan Massif, musiques traditionnelles. Morvan Massif est né d’une demande du « william kennedy piping festival » qui se trouve dans le nord de l’Irlande. Ce groupe est composé de cinq musiciens dont quatre français et un irlandais. Ce groupe Morvando-Irlandais joue une musique puissante et sensible. Nous pourrons retrouver lors du concert quelques pièces Irlandaise et écossaise voir canadienne ainsi que beaucoup de compositions. L’originalité de leur son provient également de la façon d’arranger leur répertoire ! Les garçons vont à l’essentiel rien n’est torturé tout coule de source ! Ils recherchent juste la symbiose musicale. Ces cinq musiciens aux parcours différents sont des références de la scène trad et folk.

+33 3 86 78 84 66

Morvan Massif, musiques traditionnelles. Morvan Massif est né d’une demande du « william kennedy piping festival » qui se trouve dans le nord de l’Irlande. Ce groupe est composé de cinq musiciens dont quatre français et un irlandais. Ce groupe Morvando-Irlandais joue une musique puissante et sensible. Nous pourrons retrouver lors du concert quelques pièces Irlandaise et écossaise voir canadienne ainsi que beaucoup de compositions. L’originalité de leur son provient également de la façon d’arranger leur répertoire ! Les garçons vont à l’essentiel rien n’est torturé tout coule de source ! Ils recherchent juste la symbiose musicale. Ces cinq musiciens aux parcours différents sont des références de la scène trad et folk.

Arleuf

dernière mise à jour : 2022-02-28 par