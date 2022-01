Concert Morsgael Guingamp Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Guingamp

Concert Morsgael Guingamp, 28 janvier 2022, Guingamp. Concert Morsgael Rue du Grand-Trotrieux La Glycine Guingamp

2022-01-28 20:00:00 – 2022-01-28 22:30:00 Rue du Grand-Trotrieux La Glycine

Guingamp Côtes d’Armor Guingamp Concert de musique irlandaise avec le duo Morsgael glycine.contactconcert1@orange.fr Concert de musique irlandaise avec le duo Morsgael Rue du Grand-Trotrieux La Glycine Guingamp

