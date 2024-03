CONCERT MOROZOVA ET PARK Villemagne-l’Argentière, mardi 20 août 2024.

CONCERT MOROZOVA ET PARK Villemagne-l’Argentière Hérault

Natalia MOROZOVA (piano) et Eunsley PARK (violon) Mardi 20 Août 19h00 – Église St. Majan de Villemagne l’Argentière

Beethoven Sonate n°9 Kreutzer Mozart Sonate en mi mineur K.304 – Schubert Rondo Brilliante

Eunsley Park est Coréenne mais a fait toutes ses études à Londres, d’abord à le Yehudin Menuin School et ensuite à la Royal College of Music dont elle est diplômée.

Cette année elle partage l’affiche avec Natalia Morozova qui est Russe (et à fait toutes ses étude à Moscou) mais qui habite depuis 20 and en Italie. Je pense que ce sera un merveilleux concert. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-20

fin : 2024-08-20

Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie

