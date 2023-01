CONCERT MORIK Raon-l’Étape Raon-l'Étape Raon-l'Étape Catégories d’Évènement: Raon-l'Étape

2023-02-23 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-23 22:30:00 22:30:00

Vosges Raon-l’Étape Enfant de la Guadeloupe, Morik propose une musique métissée avec des compositions originales aux rythmes afro-caribéens. Ses textes en créole et en français offrent une passerelle entre ses racines

guadeloupéennes et la chanson pop caribéenne contemporaine.

Pendant 8 ans, il a accompagné de nombreux artistes à la basse lors de 500 concerts : Calogéro, Florent Pagny, Louis Bertignac, Da Silva, Tony Coleman, Ange, …

« Le champ des possibles » est un nouveau tournant dans l'évolution artistique de Morik : un travail sur les énergies au service d'un engagement résolument humaniste. Un nouveau côté rock associé aux influences caribéennes pour porter avec vigueur et sensibilité des messages d'unité, d'espérance.

