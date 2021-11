Plougasnou Plougasnou Finistère, Plougasnou Concert Morgan Renaud à la Casa Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou

Concert Morgan Renaud à la Casa Plougasnou, 27 novembre 2021, Plougasnou. Concert Morgan Renaud à la Casa La Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou

2021-11-27 – 2021-11-27 La Casa del Mar 2 rue du Grand Large

Plougasnou Finistère Morgan Renaud sera en concert à la Casa del Mar le 27 novembre. Un concert hommage à Renaud avec des reprises de l’artiste et de nouvelles compositions. Morgan Renaud, un artiste talentueux qui restitue l’univers de Renaud, respectant sa poésie, sa gouaille, sa révolte. Tout y est la voix, le jeu de scène, jusqu’à l’apparence physique !

Il se produit sur scène non comme un sosie mais rendant un véritable hommage à son artiste fétiche Renaud. Entrée libre. Restauration sur place. La Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou

