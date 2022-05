Concert – Moonshine Club, 2 juillet 2022, .

Concert – Moonshine Club

2022-07-02 – 2022-07-02

Moonshine Club a été fondé par deux frères irlandais (John et Ted) au Royaume Uni, ils rencontrent le batteur britannique Richard pour compléter leur groupe. Ils sont expérimentés dans de nombreux styles musicaux et interprèteront des standards des années 50 à aujourd’hui (Eric Clapton, Stevie Wonder, Roy Orbison John Mayer, Gary Moore, Oasis, Pink Floyd, Rolling Stones, Coldplay, Santana…)

Moonshine Club a été fondé par deux frères irlandais (John et Ted) au Royaume Uni, ils rencontrent le batteur britannique Richard pour compléter leur groupe. Ils sont expérimentés dans de nombreux styles musicaux et interprèteront des standards des années 50 à aujourd’hui (Eric Clapton, Stevie Wonder, Roy Orbison John Mayer, Gary Moore, Oasis, Pink Floyd, Rolling Stones, Coldplay, Santana…)

Moonshine Club a été fondé par deux frères irlandais (John et Ted) au Royaume Uni, ils rencontrent le batteur britannique Richard pour compléter leur groupe. Ils sont expérimentés dans de nombreux styles musicaux et interprèteront des standards des années 50 à aujourd’hui (Eric Clapton, Stevie Wonder, Roy Orbison John Mayer, Gary Moore, Oasis, Pink Floyd, Rolling Stones, Coldplay, Santana…)

dernière mise à jour : 2022-05-27 par