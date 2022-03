CONCERT MOOD Épinal, 5 avril 2022, Épinal.

MOOD

Issue d’une famille de musiciens, Mood est bercée dès son plus jeune âge par les scènes jazz nantaises et parisiennes qui enregistrent au studio de ses parents. Elle passe son adolescence sur scène, compose et chante dans «l’Effet DéFée» (rock expérimental), qui remporte le «best début record 2010» aux Progawards. Elle sort en 2020 son deuxième album «l’Appel» entre chanson française inventive et pop ethnique lumineuse electro singulière.

Son nouvel opus « Over Land & Sea » prendra la forme à l’automne 2022 d’un spectacle pluridisciplinaire et sensoriel chant, musique et danse, et sera créé sur deux territoires à la fois à la SMAC La Souris Verte et à l’Espace Philippe Auguste de Vernon.

Première partie : RESTITUTION PROJET SCOLAIRE

La 1ère partie sera assurée par les enfants des écoles primaires de SANS-VALLOIS, de HARÉVILLE et de REMONCOURT qui interpréteront les chansons créées avec l’artiste, dans le cadre du dispositif “projet fédérateur” financé par la DRAC Grand EST.

