À l’occasion de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, le ministère de la Culture et le secrétariat d’État chargé des Affaires européennes vous invitent le 12 mai 2022 dans les jardins du domaine national du Palais-Royal au concert Monumental Tour Europe. Ce spectacle inédit mêlera patrimoine et musique électronique. Le Monumental Tour est un concept d’événements porté par le DJ Michaël Canitrot qui associe patrimoine et création contemporaine (musique électronique, projection vidéo architecturale, scénographie, mise en lumière). Il permet de mettre en avant artistes confirmés et jeunes talents. C’est également l’occasion de sensibiliser le public à la préservation et à la restauration des trésors architecturaux et patrimoniaux. Monumental Tour Europe prendra ses quartiers au cœur de Paris, au sein du domaine national du Palais-Royal. L’artiste allemand Einmusik et la jeune artiste française Ams se produiront en première partie. À partir de 23h, les façades du ministère de la Culture s’animeront grâce à des jeux de lumières et de projections vidéos qui les révéleront sous un angle nouveau, au son de la musique électronique composée par Michaël Canitrot. Ce Monumental Tour Europe, qui rassemblera la jeunesse européenne autour d’un événement culturel et festif, fera écho à cette année 2022, déclarée année européenne de la jeunesse par la Commission européenne. Pour clôturer la présidence française du Conseil de l’Union européenne en musique, ce Monumental Tour Europe sera diffusé le 30 juin 2022 sur Culturebox, chaîne du groupe France Télévisions. ### Programme 21h – Ouverture des portes 21h30 – AMS 22h – EINMUSIK 23h – MICHAËL CANITROT 00h – Fin du concert

Entrée gratuite, sur inscription, dans la limite des places disponibles. ATTENTION : Nombre de places limité à 2 par adresse mail. Les places au-delà de 2 par adresse email seront automatiquement annulées.

Un événement organisé dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne

Domaine National du Palais-Royal Palais Royal 75001 Quartier du Palais Royal Paris



