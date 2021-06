Concert : MontparnassE place Paul Vaillant Couturier Place Paul Vaillant Couturier, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Issy-les-Moulineaux.

Place Paul Vaillant Couturier, le vendredi 23 juillet à 20:00

Dans le cadre de sa programmation d’été, **Le Réacteur**, dispositif de musiques actuelles vous propose en juillet des concerts en plein air à Issy-les-Moulineaux tous les vendredis. MontparnassE en concert place Paul Vaillant Couturier vendredi 23 juillet 2021 à 20h ———————————————————————————— ### entrée libre et gratuite Avec le soutien de la [Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture](https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France) [https://www.youtube.com/watch?v=IJk5LHvCkik](https://www.youtube.com/watch?v=IJk5LHvCkik) C’est en 2007 que Philippe Deyrieu commence à se produire sous le nom d’emprunt de MontparnassE Depuis, 3 albums sont sortis des studios : « Anachronique » réalisé par Ken Ploquin (Bashung, Daho, Hugh Coltman), « Studio d’Eux » enregistré et produit à Abbey Road par Chris Bolster (Coldplay, Paul McCartney, Oasis) et « Des Couleurs manifestes ». On compte également à son actif la signature de la BO du film « Le Cœur des Hommes 3 » et des tournées aux 4 coins de la France et bien au-delà.

Place Paul Vaillant Couturier Place Paul Vaillant Couturier, 92130 Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine



2021-07-23T20:00:00 2021-07-23T21:00:00