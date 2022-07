Concert « Monteverdi et le Madrigal » – Choeur éphémère du Stage Odyssée Chabeuil Chabeuil Catégories d’évènement: Chabeuil

Drôme

Concert « Monteverdi et le Madrigal » – Choeur éphémère du Stage Odyssée Chabeuil, 30 juillet 2022, Chabeuil. Concert « Monteverdi et le Madrigal » – Choeur éphémère du Stage Odyssée

Eglise St Jean-Baptiste Chabeuil Drôme

2022-07-30 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-30 22:00:00 22:00:00 Chabeuil

Drôme Chabeuil EUR Du madrigal italien au cœur de l’œuvre de Monteverdi… avec le Lamento d’Arianna et autres sommets de l’art polyphonique ! Par le Chœur éphémère Odyssée (25 choristes du stage d’été à Chabeuil) avec

Harpe baroque et Viole de gambe. choeur-odyssee@orange.fr +33 6 08 09 86 34 https://www.helloasso.com/associations/choeur-odyssee/evenements/concert-monteverdi-chabeuil Chabeuil

dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Catégories d’évènement: Chabeuil, Drôme Autres Lieu Chabeuil Adresse Eglise St Jean-Baptiste Chabeuil Drôme Ville Chabeuil lieuville Chabeuil Departement Drôme

Chabeuil Chabeuil Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chabeuil/

Concert « Monteverdi et le Madrigal » – Choeur éphémère du Stage Odyssée Chabeuil 2022-07-30 was last modified: by Concert « Monteverdi et le Madrigal » – Choeur éphémère du Stage Odyssée Chabeuil Chabeuil 30 juillet 2022 Eglise St Jean-Baptiste Chabeuil Drôme

Chabeuil Drôme