CONCERT MONTEVERDI, CAVALLI ET LA VENISE BAROQUE ARSENAL GRANDE SALLE Metz, mercredi 21 février 2024.

CONCERT MONTEVERDI, CAVALLI ET LA VENISE BAROQUE ARSENAL GRANDE SALLE Metz Moselle

Mercredi

Créée en 2018 par Stéphane Fuget, la compagnie lyrique Les Épopées associe artistes confirmés et jeunes talents pour une interprétation résolument nouvelle de la musique baroque. Leur nouveau programme fera entendre de savoureux extraits du répertoire italien des années 1640 à 1680, dans son versant vénitien les chefs-d’œuvre de Claudio Monteverdi que sont Le Couronnement de Poppée et Le Retour d’Ulysse dans sa patrie, ceux de Francesco Cavalli (La Calisto et Eliogabalo), et des pages inédites de Sartorio, Legrenzi, Freschi, Pallavicino et Ziani. Un régal !Tout public

8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 20:00:00

fin : 2024-02-21

ARSENAL GRANDE SALLE 3 avenue Ney

Metz 57000 Moselle Grand Est

L’événement CONCERT MONTEVERDI, CAVALLI ET LA VENISE BAROQUE Metz a été mis à jour le 2024-02-01 par AGENCE INSPIRE METZ