Concert Eglise Saint Vincent de Paul Mont-de-Marsan, dimanche 10 mars 2024.

L’ensemble de cuivres invite Amélie Caron, trombone solo du Paris Brassband.

Le Brass Landes a été créé, dans le cadre du Conservatoire des Landes, en 2005.

Les brass band, formations qui réunissent les instruments de la famille des cuivres et les percussions, se développent de façon continue depuis le début du XXème siècle. Si la patrie du brass est sans aucun doute la Grande Bretagne (chacun se souvient du film Les Virtuoses ), ces orchestres sont de plus en plus présents en Suisse, Suède, Norvège, Pays Bas, mais aussi au Japon, Canada, États-Unis, Belgique, Australie et, de plus en plus, en France…

Notre Brass est composé d’une quarantaine d’élèves de 2° et 3° cycle et d’anciens élèves et amis du Conservatoire ainsi que des enseignants des classes de cuivres et de percussions. Laurent Labaigt, Sylvain Delorme et Didier Bénard, professeurs au Conservatoire, en ont assuré .

Début : 2024-03-10 16:30:00

fin : 2024-03-10

Eglise Saint Vincent de Paul 10, avenue de la sablière

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

