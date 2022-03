Concert Monstres et Créatures Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Sainte-Livrade-sur-Lot

Concert Monstres et Créatures Place du 8 mai 1945 Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot

2022-03-18 19:30:00 – 2022-03-18 22:00:00

Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne En partenariat avec l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine, la Micro-Folie de Sainte-Livrade-sur-Lot propose une retransmission gratuite, en direct, du concert symphonique “Monstres et Créatures”, le vendredi 18 mars, à 20h. Accueil à partir de 19h30.

Bête, mouche mutante, requin, alien, vampire, tyrannosaure, gremlin, fantôme… hantent ce concert en hommage aux grandes pages du cinéma fantastique et de science-fiction. Saurez-vous les reconnaître ? Le nombre de places étant limité, la réservation est vivement conseillée au 06-24-65-91-56.

Place du 8 mai 1945 Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot

