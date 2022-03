Concert : MONSIEUR MADAME 36 rue du Port Tréhiguier Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Concert : MONSIEUR MADAME 36 rue du Port Tréhiguier, 30 juillet 2022, Penestin. Concert : MONSIEUR MADAME

36 rue du Port Tréhiguier, le samedi 30 juillet à 18:00

Encore ce duo complice avec un nouveau spectacle avec toujours la superbe voix de Mélanie. Pour découvrir leur univers : [https://www.youtube.com/watch?v=GYip9MXt9NM](https://www.youtube.com/watch?v=GYip9MXt9NM)

2022-07-30T18:00:00 2022-07-30T04:00:00

