Concert : Monsieur Linotte Maison de quartier de Porchefontaine Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Concert : Monsieur Linotte Maison de quartier de Porchefontaine, 25 mars 2022, Versailles. Concert : Monsieur Linotte

Maison de quartier de Porchefontaine, le vendredi 25 mars à 19:30

**Concert : Monsieur Linotte** L’histoire de Monsieur Linotte, personnage de l’une des chansons, rythme le spectacle et entraîne le public dans un voyage musical et poétique. Matthieu Desa (compositeur et interprète) VENDREDI 25 MARS À 19h30 Salle Delavaud, Maison de quartier de Porchefontaine Durée : 1h30 À partir de 4 ans Entrée libre Dans le cadre du Festival Baz’arts des mômes

Entrée libre

Chanson pour tous Maison de quartier de Porchefontaine 86, rue Yves Le Coz, versailles Versailles Porchefontaine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T19:30:00 2022-03-25T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Maison de quartier de Porchefontaine Adresse 86, rue Yves Le Coz, versailles Ville Versailles lieuville Maison de quartier de Porchefontaine Versailles Departement Yvelines

Maison de quartier de Porchefontaine Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Concert : Monsieur Linotte Maison de quartier de Porchefontaine 2022-03-25 was last modified: by Concert : Monsieur Linotte Maison de quartier de Porchefontaine Maison de quartier de Porchefontaine 25 mars 2022 Maison de quartier de Porchefontaine Versailles Versailles

Versailles Yvelines