Concert Monsi3ur G & Associés Saint-André-des-Eaux, 9 juillet 2022, Saint-André-des-Eaux.

2022-07-09 20:30:00 – 2022-07-09 23:00:00

Énervant diront certains, attachant pour beaucoup d’autres, ce personnage haut en couleur vous invite à découvrir son univers à travers un spectacle de chansons françaises inédites et originales.

Souvent drôles, parfois tendres, ses compositions aux textes ciselés et un brin provocateurs, traitent de sujets multiples. Se moquant des travers de l’être humain, appuyant là ou ça fait mal, il aime à se gausser de la société et des bien-pensants. Il émeut en évoquant des sujets plus sombres, puis nous embarque dans une « soirée entre amis », ou nous fait retomber en enfance avec des chansons plus légères

+33 9 54 51 50 03

Souvent drôles, parfois tendres, ses compositions aux textes ciselés et un brin provocateurs, traitent de sujets multiples. Se moquant des travers de l’être humain, appuyant là ou ça fait mal, il aime à se gausser de la société et des bien-pensants. Il émeut en évoquant des sujets plus sombres, puis nous embarque dans une « soirée entre amis », ou nous fait retomber en enfance avec des chansons plus légères

