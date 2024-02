Concert Chapelle de Garaison Monléon-Magnoac, dimanche 24 mars 2024.

Le quatuor Comming’s est composé de deux musiciens , un pianiste , Marc Fabry, une violoncelliste, Dorothée Godenne, et de deux chanteuses, Carla Westebeck, alto et Marie-Denise Dollé, soprano.

Ensemble amateur, ils se produisent en musique ancienne ou baroque. En ce dimanche des Rameaux, ils donneront le célèbre et magnifique « Stabat Mater » de Giovanni Pergolèse, et quelques pièces de Vivaldi, Mozart, et Gounod.

Tarif 10€, gratuit pour les enfants, et réduit pour les sans emplois ou étudiants.

Renseignements 06 01 73 27 60 ou 06 75 45 16 11.

Début : 2024-03-24 17:00:00

fin : 2024-03-24 12:00:00

Chapelle de Garaison 2 route de Cier

Monléon-Magnoac 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie

