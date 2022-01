Concert Monléon-Magnoac, 23 février 2022, Monléon-Magnoac. Concert MONLEON-MAGNOAC Chapelle des Pénitents Monléon-Magnoac

Chapelle des Pénitents. Une Guitare, deux voix. Amoureux de la chanson à texte et de la poésie française, ils ont à coeur de faire connaitre ou de continuer à faire vivre ces étoiles magnifiques: Ferrat, Brassens, Ferré, Leprest, Caussimon, Perret, Laffaille.

Juste le plaisir des mots à partager, un souffle de vie, dans lequel le texte accompagne nos histoires.

Le temps d’une soirée, un récital racontant une vie, la votre peut-être, ‘’de Saisons en Saisons’’. +33 5 62 99 40 08 Participation libre.

