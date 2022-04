Concert – Monkey Tonks Blues Band Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Orne

Concert – Monkey Tonks Blues Band Mortagne-au-Perche, 22 avril 2022, Mortagne-au-Perche. Concert – Monkey Tonks Blues Band Restaurant Atelier n°9 9 rue Montcacune Mortagne-au-Perche

2022-04-22 19:30:00 – 2022-04-22 Restaurant Atelier n°9 9 rue Montcacune

Mortagne-au-Perche Orne Soirée dîner et concert, menu unique à 35 €, avec un verre de vin au choix. Soirée dîner et concert, menu unique à 35 €, avec un verre de vin au choix. +33 2 50 77 51 09 Soirée dîner et concert, menu unique à 35 €, avec un verre de vin au choix. Restaurant Atelier n°9 9 rue Montcacune Mortagne-au-Perche

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche, Orne Autres Lieu Mortagne-au-Perche Adresse Restaurant Atelier n°9 9 rue Montcacune Ville Mortagne-au-Perche lieuville Restaurant Atelier n°9 9 rue Montcacune Mortagne-au-Perche Departement Orne

Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mortagne-au-perche/

Concert – Monkey Tonks Blues Band Mortagne-au-Perche 2022-04-22 was last modified: by Concert – Monkey Tonks Blues Band Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 22 avril 2022 Mortagne-au-Perche Orne

Mortagne-au-Perche Orne