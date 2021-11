Loudéac Loudéac Côtes-d'Armor, Loudéac Concert « Mon violon, j’ai emmené » Loudéac Loudéac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Neuf musiciens présentent un spectacle inédit qui raconte le voyage entre deux pays à forte identité, le Québec et le Mené. Aller-retour entre ces deux cultures avec quelques incursions dans d'autres pays de Bretagne. Concert organisé par les professeurs et élèves du Moulin à Sons.

