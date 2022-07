Concert « mon coeur dans un papier » Thou Thou Catégories d’évènement: Loiret

2022-07-14 17:30:00 – 2022-07-14 18:30:00

Chansons traditionnelles pour notre temps

La Maraude – trio voix/ beat-box : Justin Bonnet – Xavier Fourniols – Florent Guillot

Papiers de verre, papiers crépons, papiers d’Arménie ou papiers d’identité, papiers collants, papiers Craft, papiers millimétrés ou papiers toilette … Le papier a envahi nos vies !

Le trio La Maraude, lui, chante des chansons sans papier ; des chansons issues de la tradition orale paysanne, des chansons transmises de bouche à oreille par des gens simples, riches de mémoire, d’histoires, de savoirs-faire mais qui souvent ne savaient ni lire ni écrire. Concert « Mon Coeur dans un papier » contact@lebureauduclassique.fr +33 6 81 42 21 98 http://www.lebureauduclassique.fr/ « Mon cœur dans un papier »

Le trio La Maraude, lui, chante des chansons sans papier ; des chansons issues de la tradition orale paysanne, des chansons transmises de bouche à oreille par des gens simples, riches de mémoire, d'histoires, de savoirs-faire mais qui souvent ne savaient ni lire ni écrire.

