Hérault Le concert de Noël à la cathédrale organisé par l’Association des Amis de l’Orgue au profit de l’AFM a été reporté pour cause de finale de Coupe du Monde de Football. Entrée libre. Rendez-vous à la cathédrale pour un Moment d’Orgue spécial Noël – reporté pour cause de finale de Coupe du monde de Football.

