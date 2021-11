Concert Moloco : Sinsémilia Audincourt, 19 novembre 2021, Audincourt.

Une soirée organisée par Le Bruit Qui Pense.

Si vous aimez : Bob Marley / Georges Brassens / Danakil

Le groupe Sinsémilia fête ses 30 ans d’existence avec une tournée exceptionnelle et la sortie d’un triple album. Dans le paysage musical français, le groupe grenoblois occupe aujourd’hui une place que son palmarès impressionnant ne saurait résumer. Si Sinsémilia s’est fait une telle réputation depuis trois décennies, il le doit d’abord à sa dimension humaine, cultivée avec la même sincérité dans l’ombre que dans la lumière, et qui se reflète dans sa mise en musique. La formule, au fil des ans, a évolué tout en suivant la même ligne directrice : conjuguer les couleurs et l’esprit du reggae, influence majeure, à celles de leur culture personnelle, eux qui ont grandi en France et viennent d’horizons divers.

> Pass sanitaire obligatoire

+33 3 81 30 78 30 https://www.lemoloco.com/agenda/sinsemilia/

