Ne manquez pas le Concert Molière à l’Opéra Comédie !

Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, aurait eu 400 ans en janvier 2022. Ce merveilleux homme de théâtre a souvent travaillé avec deux compositeurs – Lully et Charpentier – pour monter ses fameuses « comédies-ballets» comme Le Mariage forcé, L’Amour médecin ou Le Malade imaginaire, ancêtres de notre théâtre musical contemporain. Au XXe siècle, Strauss et Hofmannsthal se laisseront séduire à leur tour par son Bourgeois gentilhomme. Cheffe au grand charisme et disciple de Sergiu Celibidache, Zahia Ziouani dirigera ce concert éclectique et joyeux, qui sera également chansigné. Idéal pour régaler petits et grands.

À partir de 6 ans

Public sourd et malentendant :

Des gilets vibrants SUBPAC sont disponibles gratuitement sur réservation auprès de la billetterie.

► par téléphone au 04 67 60 19 99

► par mail à location.opera@oonm.fr

► directement sur place à la Billetterie de l’Opéra Comédie

