Muttersholtz Muttersholtz Bas-Rhin, Muttersholtz Concert : Mojo Sapiens Muttersholtz Muttersholtz Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Muttersholtz

Concert : Mojo Sapiens Muttersholtz, 28 août 2021-28 août 2021, Muttersholtz. Concert : Mojo Sapiens 2021-08-28 20:00:00 – 2021-08-28 21:00:00

Muttersholtz Bas-Rhin EUR Ce trio original mélange les styles Blues, Electro-Funk et Hip-Hop en un cocktail unique et explosif. Crée en 2019 avec une volonté paroissial de prêcher l’éclectisme musical. Concert du trio original « Mojo Sapiens » à LaCuisine, sur le parvis du sentier pieds nus SensoRied, places limitées +33 6 51 14 14 55 Ce trio original mélange les styles Blues, Electro-Funk et Hip-Hop en un cocktail unique et explosif. Crée en 2019 avec une volonté paroissial de prêcher l’éclectisme musical. dernière mise à jour : 2021-07-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Muttersholtz Étiquettes évènement : Autres Lieu Muttersholtz Adresse Ville Muttersholtz lieuville 48.2695#7.52171