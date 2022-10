Concert Moirax Moirax Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Eglise Notre Dame
1 place de l'église
Moirax
Lot-et-Garonne

2022-10-31 20:30:00 – 2022-10-31

Lot-et-Garonne Moirax EUR 0 20 Concert Richard Beswick : Requiem de Mozart.

+33 6 37 22 51 35

