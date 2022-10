Concert Moirax Moirax Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Moirax

Concert Moirax, 21 octobre 2022, Moirax.

299 route de la Peyrigne Salle des fêtes Moirax Lot-et-Garonne

2022-10-21 – 2022-10-21

Salle des fêtes 299 route de la Peyrigne

Moirax

Lot-et-Garonne EUR 15 15 Le retour du Sicilian Quartet ! Quatre musiciens, une équipe de choc, autour du swing, du choro, du jazz et de la musique du monde.

Roberto GERVASI : Accordéon, Yannis CONSTANS : Guitare, Nicola GIAMMARINO :Clarinette, Camille WOLFROM : Contrebasse Le retour du Sicilian Quartet ! Quatre musiciens, une équipe de choc, autour du swing, du choro, du jazz et de la musique du monde.

Roberto GERVASI : Accordéon, Yannis CONSTANS : Guitare, Nicola GIAMMARINO :Clarinette, Camille WOLFROM : Contrebasse moirax tourisme

Salle des fêtes 299 route de la Peyrigne Moirax

Salle des fêtes 299 route de la Peyrigne Moirax
Lot-et-Garonne

