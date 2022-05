Concert Moirax Moirax Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Moirax

Concert Moirax, 11 juin 2022, Moirax. Concert À l’église Notre Dame 1, place de l’église Moirax

2022-06-11 18:30:00 – 2022-06-11 À l’église Notre Dame 1, place de l’église

Moirax Lot-et-Garonne EUR 12 12 MINO, une voix douce et atypique vous fera voyager entre la pop et la soul avec quelques

