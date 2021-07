Concert – Mohican Combrit, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Combrit.

Concert – Mohican 2021-07-28 – 2021-07-28 Quai Jacques de Thézac Park An Treizour

Combrit Finistère Combrit

Mohican associe avec malice la chanson, le hip-hop et les musiques électroniques. Résolument inscrit dans son époque, le groupe propose un univers hybride où cohabitent instruments acoustiques et productions digitales.

A travers des textes soignés, le groupe rejoint cette nouvelle scène qui dépoussière la chanson française et nous embarque dans un univers à la fois actuel et singulier.

Concert au Park An Treizour (Jardin du passeur) avant d’accéder au port de Sainte-Marine.

+33 2 98 56 33 14 http://www.combrit-saintemarine.bzh/

