Concert • Mogwai Le Grand Sud, 24 mai 2022, Lille.

Concert • Mogwai

Le Grand Sud, le mardi 24 mai à 20:00

Mogwai en concert au Grand Sud : un concert proposé par l’Aéronef Après 25 ans d’existence, la sortie de leur 10ème album studio donne l’occasion à Mogwai de reprendre la route pour nous présenter ses nouveaux titres. “As The Love Continues” : entre plages contemplatives et houle sonore, on a rarement entendu un groupe déverser tant de maux avec si peu de mots, ce qui rend sa musique cinématographique, schizophrène et en apesanteur d’autant plus captivante et hypnotique.

31/25 €

Le rock des écossais de Mogwai va faire vibrer Le Grand Sud !

Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille Lille-Sud Nord



