Concert Mo’Fab & Sticky Howlin Champ Commun Augan, samedi 17 février 2024.

Concert Mo’Fab & Sticky Howlin Champ Commun Augan Morbihan

Duo de Texas Blues Roots qui distille un Blues électro-acoustique entre Mississippi et Texas en passant par Chicago au travers de leurs compositions et de reprises à leurs sauces.

Après 2 ans, ils comptent plus d’une cinquantaine de concerts dans les bars, clubs et festivals un peu partout dans le grand ouest et viennent de sortir un EP Soaked Heart .

Bienvenue dans leur marmite… et toujours avec le sourire et leur mojo guérisseur !

Contact à estaminet@lechampcommun.fr ou au 02 97 93 48 51 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 21:00:00

fin : 2024-02-17

Champ Commun 1 Rue du Clos Bily

Augan 56800 Morbihan Bretagne estaminet@lechampcommun.fr

L’événement Concert Mo’Fab & Sticky Howlin Augan a été mis à jour le 2024-02-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande