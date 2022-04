Concert : Mocking dead bird Bagnères-de-Bigorre, 22 avril 2022, Bagnères-de-Bigorre.

Concert : Mocking dead bird au Tiers-lieu (33 Av. du Général Leclerc) BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

2022-04-22 – 2022-04-22 au Tiers-lieu (33 Av. du Général Leclerc) BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Les premiers morceaux sortis sont d’ailleurs des ballades oubliées écrites par Daniel Webster Scalliet, qu’il a longtemps trimballé avant de les partager. C’est avec ses frères de sang, Aymeric Descharrières (synthés, choeur), Sébastien Bacquias (contrebasse, choeur) et Fabien Duscombs (batterie) que Daniel (guitare ténor et chant) décide alors de faire revivre ces étranges histoires où les âmes et les corps abîmés vagabondent.

Conseillé à partir de 8 Ans

Tarif soirée : 10€/ 5€ réduit (Adhérents- demandeur d’emploi- étudiants- moins de 18 ans- minima sociaux) / Gratuit pour les moins de 12 ans

Réservations : auprès de l’Office du Tourisme de Bagnères : 05 62 95 50 71 / ou sur place avant la représentation

Mocking dead bird

Invisible Horses

Dark folf / Nouvel album

Bien que Mocking Dead Bird soit né en 2017 à Dijon, la formation réunit des musiciens qui se connaissent par cœur et jouent ensemble depuis des années.

