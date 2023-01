Concert Mocking Crows La Roche-en-Brenil La Roche-en-Brenil La Roche-en-Brenil Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

21h : Concert folk-punk guitare/mandoline

Bar ouvert à partir de 18h Prix libre

Organisé par l’association de l’hôtel de la gare Accueil La Roche-en-Brenil

