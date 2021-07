Saint-Léon-sur-l'Isle Saint-Léon-sur-l'Isle Dordogne, Saint-Léon-sur-l'Isle Concert MNOP Saint-Léon-sur-l’Isle Saint-Léon-sur-l'Isle Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Léon-sur-l'Isle

Concert MNOP Saint-Léon-sur-l’Isle, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Saint-Léon-sur-l'Isle. Concert MNOP 2021-07-19 – 2021-07-19

Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne Concert au stade à 21h avec Leroy Jones et High Blood Pressure dans le cadre du MNOP Tour 2021.

Restauration rapide sur place dès 19h (stands)

Entrée gratuite

