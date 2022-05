Concert : M&M’S – Le jazz, toute une histoire… Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Concert : M&M’S – Le jazz, toute une histoire… Chambéry, 21 mai 2022, Chambéry. Concert : M&M’S – Le jazz, toute une histoire… Jardin du Verney Auditorium de la Cité des Arts Chambéry

2022-05-21 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-21 12:00:00 12:00:00 Jardin du Verney Auditorium de la Cité des Arts

Chambéry Savoie Chambéry Dans le cadre des M&M’s Musiques et Marché, la Cité des Arts vous propose un moment musical. accueil.cite@mairie-chambery.fr +33 4 79 60 23 70 https://www.chambery.fr/citedesarts Jardin du Verney Auditorium de la Cité des Arts Chambéry

