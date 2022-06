CONCERT • MJC « Tras os Montes, Au-delà des monts » Montbard, 29 juin 2022, Montbard.

CONCERT • MJC « Tras os Montes, Au-delà des monts »

EUR RDV Mercredi 29 juin à 20h30 dans le hall de la MJC pour le concert de sortie de résidence de Laetitia Marcangeli (chant, vielle à roue, percussion) de la compagnie Présences-Monde et Julie Lobato (chant, lavta et percussion).

Le projet Tras os Montes (Au-delà des monts en portugais) propose un travail de remise en musique de chants traditionnels pastoraux et ruraux des régions montagneuses du nord du Portugal et de Corse, à partir d’enregistrements « bruts », a cappella, issus de collectages auprès des populations.

Ces chants du quotidien sont essentiellement monodiques ou amébées, c’est-à-dire chantés à deux voix selon la très antique tradition pastorale – présente dès les Idylles de Théocrite, dans la Grèce alexandrine, au IIIe siècle avant J.-C. et les Bucoliques de Virgile au Ier siècle, à Rome – selon laquelle deux bergers ou bouviers se répondent, chantant de manière alternée.

Entrée libre/ Bar Asso / Concert au chapeau

mjc.montbard@gmail.com +33 3 80 92 12 31 http://www.mjc-montbard.fr/

