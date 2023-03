CONCERT MIYAZAKI « STUDIO GHIBLI » Centre socioculturel de la Fave Provenchères-et-Colroy Provenchères-et-Colroy Catégories d’Évènement: Provenchères-et-Colroy

CONCERT MIYAZAKI « STUDIO GHIBLI » 5 Place des Tissages Centre socioculturel de la Fave Provenchères-et-Colroy Vosges

2023-03-03

Concert proposé par les élèves des classes de flûte traversière de Sébastien Perrin et de piano de Julien Weyer, du conservatoire Olivier Douchain. +33 3 29 56 31 96

