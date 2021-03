Concert | Mix ta Race au Soudan L’Institut du Monde Arabe, 14 juin 2021-14 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 14 juin 2021

de 20h à 22h

payant

Pour cette soirée caritative, l’IMA s’associe à l’initiative de la cinéaste franco-tunisienne Hind Meddeb pour rendre hommage au peuple soudanais, célébrer son combat pour la liberté et faire connaître au grand public des musiciens soudanais en exil.

Concert au Trianon ,80 Boulevard Rochechouart Paris 18



Les bénéfices de cette soirée coorganisée par Hind Meddeb, le Trianon, l’IMA, le collectif Mix Bros et le Paris-New York Heritage Festival seront versés à des associations humanitaires soudanaises et françaises.

Cette soirée caritative en trois temps est l’occasion de mettre en lumière le répertoire de la musique soudanaise et d’ouvrir un espace de création avec des artistes engagés, français ou issus d’autres diasporas.

Flûtiste soudanais installé en Europe depuis une dizaine d’années, Ghandi Adam multiplie les actions artistiques et sociales auprès des sans-papiers et des réfugiés. Son « Lamma Orchestra », qui réunit des musiciens africains, français et russes, ouvrira la soirée avec les cuivres d’Arat Kilo et les voix de Gael Faye, T.I.E et Arthur H.

La chorale « Sudan Mix » chantera en français et en arabe pour que résonnent ensemble des voix du monde entier.

En dernière partie : « Mix ta race », une création orchestrée par le groupe Arat Kilo, avec la participation des chanteuses Rasha Sheikh Al Deen, Alsarah, Awa Ly, T.I.E., Flavia Coelho et Mélissa Lavaux, et la complicité d’Arthur H, Gaël Faye, Raashan Ahmad, Saul Williams et Bachar Mar Khalife.

Sur scène, les musiciens accueilleront, dans les intermèdes, les écrivains soudanais Baraka Sakin et Moneim Rahma, ainsi que le poète Hassan Yassine.

(Distribution est sous réserve de confirmation)

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

7, 10 : Jussieu (391m) 7 : Sully – Morland (411m) 24,63,67,86,87 RER(C) RER(B)



Contact : https://www.imarabe.org/fr

Sidoli