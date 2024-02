CONCERT MITTEL ORCHESTRA Place de la 2ème DC Lunéville, dimanche 24 mars 2024.

CONCERT MITTEL ORCHESTRA Place de la 2ème DC Lunéville Meurthe-et-Moselle

Dimanche

Mittel Orchestra arpente les chemins de l’Odyssée musicale Klezmer, cette musique de l’âme issue de la tradition juive d’Europe de l’Est. À travers son répertoire envoûtant, Mittel Orchestra réinvente cette musique nomade pour en faire une mélancolie festive située au carrefour de la tradition yiddish, du jazz, du dub et du rock progressif. Quelque part entre Odessa et Brooklyn, l’univers musical du Mittel se veut à la fois festif et contemplatif, mais surtout profondément universel.Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 16:00:00

fin : 2024-03-24

Place de la 2ème DC Chapelle du Château de Lunéville

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est chateauluneville@departement54.fr

