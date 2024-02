CONCERT MISSING LEAFS MAISON CAZAC Cazac, samedi 2 mars 2024.

A l’occasion des 1 an de Philopholia, soirée concert avec un groupe de rock toulousain aux influences franco-britanniques allant de Noir Désir aux premières années de Radiohead et Soundgarden en passant par Kula Shaker et Green Day, rappelant parfois les années 70.

Ouverture des portes à 19h.

Début du concert à 21h

Repas sur réservation.

Parking limité, buvette sur place .

Début : 2024-03-02 19:00:00

fin : 2024-03-02 23:30:00

MAISON CAZAC Les Pagueres de Douelle

Cazac 31230 Haute-Garonne Occitanie contact@philopholia.fr

