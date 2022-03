Concert Missa Festiva Saint-Pierre-en-Port Saint-Pierre-en-Port Catégories d’évènement: Saint-Pierre-en-Port

Seine-Maritime

Concert Missa Festiva Saint-Pierre-en-Port, 26 mars 2022, Saint-Pierre-en-Port. Concert Missa Festiva Rue de l’Église Eglise de Saint-Pierre Saint-Pierre-en-Port

2022-03-26 20:00:00 – 2022-03-26 Rue de l’Église Eglise de Saint-Pierre

Saint-Pierre-en-Port Seine-Maritime Saint-Pierre-en-Port Seine-Maritime Ne manquez pas le concert Missa Festiva avec le Choeurs du Conservatoire de Fécamp, la Chorales à Trav’Airs Chants de Goderville et la Chorale Variations de Bourdainville, qui rassemble en tout 100 choristes ?? ?? Le Samedi 26 Mars à 20h

??Eglise de Saint-Pierre – Rue de l’Église, 76540 Saint-Pierre-en-Port

?? Réservation au 02.35.28.14.79.

?? Entrée libre Ne manquez pas le concert Missa Festiva avec le Choeurs du Conservatoire de Fécamp, la Chorales à Trav’Airs Chants de Goderville et la Chorale Variations de Bourdainville, qui rassemble en tout 100 choristes ?? ?? Le Samedi 26 Mars à 20h

??Eglise… +33 2 35 28 14 79 Ne manquez pas le concert Missa Festiva avec le Choeurs du Conservatoire de Fécamp, la Chorales à Trav’Airs Chants de Goderville et la Chorale Variations de Bourdainville, qui rassemble en tout 100 choristes ?? ?? Le Samedi 26 Mars à 20h

??Eglise de Saint-Pierre – Rue de l’Église, 76540 Saint-Pierre-en-Port

?? Réservation au 02.35.28.14.79.

?? Entrée libre Rue de l’Église Eglise de Saint-Pierre Saint-Pierre-en-Port

dernière mise à jour : 2022-03-21 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp

Détails Catégories d’évènement: Saint-Pierre-en-Port, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Pierre-en-Port Adresse Rue de l'Église Eglise de Saint-Pierre Ville Saint-Pierre-en-Port lieuville Rue de l'Église Eglise de Saint-Pierre Saint-Pierre-en-Port Departement Seine-Maritime

Concert Missa Festiva Saint-Pierre-en-Port 2022-03-26 was last modified: by Concert Missa Festiva Saint-Pierre-en-Port Saint-Pierre-en-Port 26 mars 2022 Saint-Pierre-en-Port seine-maritime

Saint-Pierre-en-Port Seine-Maritime