Concert: Miss Arkansas 1993 + Régine Tonic’ Moncontour, 12 avril 2022, Moncontour.

Concert: Miss Arkansas 1993 + Régine Tonic’ Rue de la Porte d’en Haut Le Contre Temps Moncontour

2022-04-12 20:00:00 – 2022-04-12 Rue de la Porte d’en Haut Le Contre Temps

Moncontour Côtes d’Armor

Miss Arkansas 1993 opère méticuleusement, au coeur de la nuit, de façon lancinante, perfide et sauvage…comme une forte migraine qui vous envahie lentement, mais qui ferait du bien, qui pousse même jusqu’à danser. Des sons aériens et stridents viennent éventrer les textures épaisses et graillonneuses dans un martèlement qui n’a d’autres choix que la ligne droite. Sa voix posée et rassurante n’est qu’un leurre. Bitch !

Régine Tonic’ propose un DJ set vinyl only avec un mélange de 60’S, de garage, de psych’, de synth’wave, de post punk, ça va groover dans la taverne !

+33 2 96 69 38 86 https://contretemps.bzh/

Rue de la Porte d’en Haut Le Contre Temps Moncontour

