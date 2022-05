CONCERT MISATANGO Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Catégories d’évènement: Hérault

Villeneuve-lès-Maguelone

CONCERT MISATANGO Villeneuve-lès-Maguelone, 25 juin 2022, Villeneuve-lès-Maguelone. CONCERT MISATANGO Villeneuve-lès-Maguelone

2022-06-25 – 2022-06-25

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault Villeneuve-lès-Maguelone 10 10 EUR Ne manquez pas le CONCERT MISATANGO le 25 juin 2022 à 20h30 ! Chœur Universitaire Montpellier Méditerranée et Ensemble Instrumental les Résonances

Concert en soutien de la Fondation pour la Recherche Médicale, pour la lutte contre le cancer de l’enfant Placement libre. Parking gratuit sur place. Ne manquez pas le CONCERT MISATANGO le 25 juin 2022 à 20h30 ! contact@compagnons-de-maguelone.org +33 4 67 50 63 63 https://www.boutique-maguelone.com/billetterie/288-23-concert-caritatif-misatango-25062022-maguelone.html Ne manquez pas le CONCERT MISATANGO le 25 juin 2022 à 20h30 ! Chœur Universitaire Montpellier Méditerranée et Ensemble Instrumental les Résonances

Concert en soutien de la Fondation pour la Recherche Médicale, pour la lutte contre le cancer de l’enfant Placement libre. Parking gratuit sur place. Villeneuve-lès-Maguelone

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Villeneuve-lès-Maguelone Autres Lieu Villeneuve-lès-Maguelone Adresse Ville Villeneuve-lès-Maguelone lieuville Villeneuve-lès-Maguelone Departement Hérault

Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-les-maguelone/

CONCERT MISATANGO Villeneuve-lès-Maguelone 2022-06-25 was last modified: by CONCERT MISATANGO Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone 25 juin 2022 Hérault Villeneuve-lès-Maguelone

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault