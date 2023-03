Concert Misatango par l’Ensemble Choral du Tricastin Rue Honorius Valentin Valaurie Catégories d’Évènement: Drôme

Valaurie

Concert Misatango par l’Ensemble Choral du Tricastin Rue Honorius Valentin, 3 mars 2023, Valaurie . Concert Misatango par l’Ensemble Choral du Tricastin La Salle Rue Honorius Valentin Valaurie Drôme Rue Honorius Valentin La Salle

2023-03-03 – 2023-03-03

Rue Honorius Valentin La Salle

Valaurie

Drôme EUR Sous la direction musicale de Maïa Paille, retrouvez l’Ensemble Choral Tricastin pour un concert d’exception. +33 6 09 01 16 52 https://www.helloasso.com/associations/ensemble-choral-du-tricastin/evenements/concerts-misatango-des-3-et-5-mars-2023 Rue Honorius Valentin La Salle Valaurie

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valaurie Autres Lieu Valaurie Adresse Valaurie Drôme Rue Honorius Valentin La Salle Ville Valaurie Departement Drôme Lieu Ville Rue Honorius Valentin La Salle Valaurie

Valaurie Valaurie Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valaurie /

Concert Misatango par l’Ensemble Choral du Tricastin Rue Honorius Valentin 2023-03-03 was last modified: by Concert Misatango par l’Ensemble Choral du Tricastin Rue Honorius Valentin Valaurie 3 mars 2023 Drôme La Salle rue Honorius Valentin Valaurie Drôme Rue Honorius Valentin Valaurie

Valaurie Drôme