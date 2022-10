Concert Misa Tango Buzy Buzy Catégories d’évènement: Buzy

Pyrnes-Atlantiques

Concert Misa Tango Buzy, 16 octobre 2022, Buzy. Concert Misa Tango

Eglise Saint Saturnin Buzy Pyrnes-Atlantiques OT Vallée d’Ossau Pyrénées

2022-10-16 17:00:00 – 2022-10-16 Buzy

Pyrnes-Atlantiques Buzy 15 15 EUR Arioso et l’Ensemble Barbaroque vous présentent Misa Tango.

Martin Palmeri, direction Stéphanie Salvo Arioso et l’Ensemble Barbaroque vous présentent Misa Tango.

Martin Palmeri, direction Stéphanie Salvo +33 6 61 15 70 77 arioso

Buzy

dernière mise à jour : 2022-10-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

Détails Catégories d’évènement: Buzy, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu Buzy Adresse Eglise Saint Saturnin Buzy Pyrnes-Atlantiques OT Vallée d'Ossau Pyrénées Ville Buzy lieuville Buzy Departement Pyrnes-Atlantiques

Buzy Buzy Pyrnes-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buzy/

Concert Misa Tango Buzy 2022-10-16 was last modified: by Concert Misa Tango Buzy Buzy 16 octobre 2022 Buzy Eglise Saint Saturnin Buzy Pyrnes-Atlantiques OT Vallée d'Ossau Pyrénées Pyrnes-Atlantiques

Buzy Pyrnes-Atlantiques