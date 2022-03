Concert – Misa à Buenos Aires dite Misatango Recoubeau-Jansac Recoubeau-Jansac Catégories d’évènement: Drôme

Recoubeau-Jansac Drôme Recoubeau-Jansac EUR 20 20 Concert Misatango de l’Argentin Martin Palmeri par 50 choristes allemands de Würzburg et 30 choristes Val de Drôme. Alice Didier mezzo-soprano et le quatuor Barbaroque direction Matthias Gottemann en première partie Les quatre saisons de Astor Piazzolla. dominiquewostyn26@gmail.com +33 6 07 87 75 78 Recoubeau-Jansac

